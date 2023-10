Video: Kat Von D se convierte al cristianismo tras renunciar a la brujería y ocultismo

"Katherine Von Drachenberg, por tu profesión del Señor Jesucristo, y en obediencia a Su Divino mandato, te bautizo, hermana mía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", indicó el pastor que celebró el bautizo.

Puede leer: Daniela Tapia le demostró a los jurados que llegará a la gran final de MasterChef

La estrella, que se relacionó con Jesse James después de su separación de Sandra Bullock en 2010, se sumergió en el agua y luego abrazó a su pastor.

Cabe recordar que en 2022, la estrella habló sobre su "batalla espiritual" y su deseo de cambiar sus creencias y su estilo de vida.

"No sé si alguno de ustedes ha estado pasando por cambios en sus vidas en este momento, pero en los últimos años he llegado a algunas conclusiones bastante significativas, muchas de ellas relacionadas con el hecho de que me equivoqué en muchas cosas en mi pasado. Hoy revisé toda mi biblioteca y descarté libros que simplemente no se alinean con quién soy y quién quiero ser", aseguró Von D en una publicación en la que mostraba libros sobre brujería, tarot y ocultismo.