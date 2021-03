[Video] Kim Kardashian confundió granizo con nieve y las burlas no se hicieron esperar

Lea también: "No hubo aventuras, nadie hizo nada malo": Sobre el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West

Ante las críticas, a Kim no le quedó de otra que pronunciarse y en otra publicación aclaró que no tenía conocimiento del fenómeno. “Entendí el mensaje, es granizo, no nieve. No soy meteoróloga, nunca pedí serlo, yo sé que tuve 30 trabajos, pero meteoróloga no fue uno. Si está granizando en Calabasas en marzo, yo lo llamo nieve”, escribió en otra publicación.

Asimismo, la celebridad ha sido centro de atención en los últimos meses desde que anunció su separación del cantante Kanye West y sus fanáticos están en expectativa por lo que verán en la última temporada de ‘Keeping Up with the Kardashians”.