[Video] La fuerte reacción de Belinda al preguntarle por el embarazo de Nodal y Cazzu

Reacción de Belinda luego que le preguntaran por el embarazo de Nodal y Cazzu

Luego de la noticia, muchos internautas comenzaron a preguntarse de lo que pensaba la cantante mexicana Belinda, quien apocas horas de que la noticia se viralizará se mostró en sus redes sociales muy contentas y relajada, comenzado nuevos proyectos.

En medio de la celebración del Foro de Estrellas de la Feria de San Marcos, donde la cantante y actriz se presentó, varios medios llegaron al lugar para preguntarle por la noticia del embarazo de su expareja Chistian Nodal, quien como ella misma afirmó aprovecho las cámaras para dejar ese tema claro.

“Les pido por favor, yo sí quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”, indicó.