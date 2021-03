Asimismo, Daniela Ardila les pidió a sus críticos ser coherentes, pues si tanto les molesta el contenido que ella produce, no deberían seguirla ni estar pendientes de lo que publica: "No, ódienme con ganas: si me odian, no me sigan, no me escriban. Yo, cuando odio a la gente, la ignoro. Eso es mejor".

La joven decidió volver a su antiguo 'arroba' (@danielaardilam) porque, al fin de cuentas, no hizo nada malo: "Después dije: 'Oigan, yo no maté a nadie, yo no fui corrupta. Yo no hice nada en contra de la ley. Yo solo dije la verdad'. Y dije: 'Yo no me tengo que ocultar, no tengo que estarme escondiendo de nadie'".