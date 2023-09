Sin embargo, hay cosas que suceden que no están escritas en ningún guion, se trata de un temblor. Estos eventos, que no se pueden predecir, asustaron a Juanpis González y a su entrevistado.

En este caso, fue el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano. Los dos se encontraban hablando de la ciudad y de estos cambios que él quiere implementar. Quien se preocupó más fue el exministro de Defensa, quien estaba sentado en su silla y de un momento a otro sintió un gran sacudón.

Cuando los hechos ocurrieron, Riaño le dijo a Molano que no se preocupara y le dijo "Acá no pasa nada, y no se me asuste", expresó el comediante. La reacción de ambos fue reírse y en menos de un par de segundos continuaron con la entrevista.

Luego del sismo, Juanpis González lanzó un comentario bastante particular, que hizo reír al candidato. "Ojalá se derrumbe Bogotá, porque usted la va a reconstruir", expresó el actor.