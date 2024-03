[Video] Laura Tobón confesó incómoda situación que vivió con un jefe: “me generó un trauma"

La reconocida presentadora Laura Tobón hizo una reveladora confesión de cómo fue sus primeros años de carrera, compartiendo a través de TikTok algunas experiencias desafortunadas que enfrentó como profesional de la comunicación.

Con un título en Comunicación Social con énfasis en Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana, Tobón inició su camino en el mundo laboral como practicante, al igual que muchos de sus compañeros.

A través de anécdotas compartidas en TikTok, Laura relato los momentos difíciles que vivió durante esta etapa inicial de su carrera.

Una de las experiencias más impactantes que Laura compartió fue la relacionada con un jefe que se comunicaba a los gritos, generando un ambiente de miedo y ansiedad.

Tobón describió cómo este jefe utilizaba los gritos como principal método de comunicación, lo que resultaba en regaños y humillaciones constantes en público.

La situación era aún más estresante para Laura, quien, siendo una joven practicante de apenas 20 o 21 años, se encontraba en una posición de aprendizaje y adaptación.

"Me daba mucho miedo equivocarme", confesó Tobón en su relato, "me quedaba hasta muy tarde trabajando para que no me saliera absolutamente nada mal".

Esta experiencia, como Laura lo describe, marcó su inicio como periodista y dejó una profunda huella en su carrera profesional. "Tengamos en cuenta que esta fue mi primera experiencia laboral como practicante", señaló Tobón, destacando la importancia del contexto en el que se desarrolló esta situación.

Las revelaciones de Laura Tobón hicieron que muchos de sus seguidores en TikTok se identificaran con ella y se animarán a contar a través de los comentarios lo que también les ha tocado soportar en sus trabajos.

"¿Son ideas mías o la mayoría de jefes en prácticas son así?"; "Creo que todas hemos tenido esos jefes"; "Yo sin graduarme y ya pasé por los dos primeros. No puedo con la ansiedad"; También pase por el tercer jefe y lo echaron hace poco porque inspiraba mucha ansiedad", fueron algunos de los comentarios más destacados.