Video: Lina Tejeiro llora por Frida

Lina Tejeiro se mantiene muy activa en sus redes sociales, allí publica contenido de su vida profesional y personal, y haciendo énfasis en esta última, Tejeiro no pudo ocultar las lágrimas al recordar a su fallecida mascota, Frida.

Frida murió hace dos meses y Lina sigue con un gran dolor por esta pérdida, por ello a través de su cuenta de Instagram, recordó a su mascota y dijo que aunque muchos creyeran que ella estaba loca: “Frida parece que se hubiera metido en el cuerpo de Neruda, últimamente Neruda tiene unas actitudes tan de Frida. Él no determinaba al gato, les juro que no lo determinaba y ahora no se separan, es como ver a Frida ahí".

La actriz contó su anécdota entre lágrimas, y muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de aliento, al comprender lo difícil que es perder a una mascota.