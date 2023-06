La ex presentadora de entretenimiento de Noticias RCN y "Muy Buenos Días", Laura Acuña, en su programa de entrevistas "La Sala de Laura Acuña" invitó a la modelo y presentadora bogotana Laura Tobón para que compartiera detalles de su experiencia como mamá y hablara de sus inicios y trayectoria en la carrera del modelaje.

Tobón contó que su carrera en el modelaje inicio a la de edad de 15 años, cuando una mujer la invitó hacer un casting para grabar un comercial de televisión de toallas higiénicas.

"Yo estaba caminando por el Parque El Virrey con dos amigas del colegio con el uniforme del Andino y una señora me frena y me dice niña queremos que hagas un casting para que empieces a hacer comerciales".

Puede leer: Shaira confiesa que hijo de reconocido artista la invitó a cenar y a ella le tocó pagar la cuenta por $700.000

La bogotana recordó que desde pequeña quería ser presentadora, y por eso tomó la decisión de estudiar la carrera de Comunicación Social con Énfasis en Periodismo.

"Yo quería escribir por alguna extraña razón porque mi dicción y a veces cuando escribo no se entiende nada. Yo quería escribir en una revista de moda, quería ser periodista que me leyeran pero después vi a muchas presentadoras que hoy en día sigo admirando y yo decía yo quiero ser presentadora".

La modelo también habló de su experiencia como mamá y de cómo su hijo Luka le cambió la vida.

También lea: Salud de Jamie Foxx se agrava, el actor podría quedar ciego y con parálisis

"Siento que era esa luz que me faltaba en mi vida y ese amor que jamás había sentido (porque yo amo a mi esposo con todo mi corazón) pero es una amor tan diferente lo que siento por mi hijo que siento que es como algo que me faltaba sentir".

Laura Tobón dio a conocer sobre el momento en el que quedó embarazada y las complicaciones que tuvo para convertirse en madre luego de que los médicos le encontraran varios quistes en sus ovarios.

"El médico me decía Lau tienes muchos quistes, me acuerdo que me tuvieron que operar de uno que tenía en tamaño de una bola de ping pong y siempre me dijo va a ser difícil. Entonces yo como me cuidaba y no me cuidaba, preciso el día que no me cuidé seguro fue".

Le puede interesar: Murió a los 72 años Philippe Pozzo di Borgo, hombre que inspiró la película "Amigos intocables"

Asimismo la modelo le compartió a Laura Acuña los temores y miedos con los que ha luchado toda su vida.

"Miedos tuve muchos, yo como crecí en el mundo del modelaje donde absolutamente todo es medido con un metro que si no peso esto no entraba a la pasarela, yo siempre había tenido un trauma con el tema del peso".

Finalmente la comunicadora social recordó que en el embarazo llegó a pesar alrededor de 105 kilos, pero se fue desinflamando naturalmente hasta quedar pesando 65 kilos.

"Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá estás lista, y me decía prepárate tú porque yo me subí 25 kilos y eso va de generación en generación, pues no me subí 25 me subí 30 kilos. Yo hoy en día peso 65 pero llegué a pesar 105 kilos entre piernas; pies; brazos; nalgas; nuca; el bebé; fue una retención de líquidos muy loca. Y fue tan bonito como me fui desinflamando naturalmente que uno dice las mujeres somos unas berracas".

VEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ