[VIdeo] Luis Alfonso y el triste momento que vivió cuando recibía un premio: “se acaba de morir”

“Les cuento me pasó algo muy particular y es que, ahorita acabé de bajarme de la tarima y me dijeron ‘Se le murió el papá. Se acaba de morir el viejito", dijo al público cuando subió a la tarima.

Sin embargo, el artista prefirió darle un homenaje a su papá y se quedó cantando, dedicándole el premio y el show que realizó a su progenitor.

"Yo les dije: ‘Muchachos, estamos es aquí con el amor a la música, no me voy a ir a la casa’. Hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo, que lleva dos horitas que se lo llevó mi Dios”, expresó Luis Alfonso.

Lea también: Ex de Alan Ramírez dice que se siente acosada por el cantante

Todo el escenario se levantó para aplaudirle, como un gesto de homenaje al papá de Luis Alfonso y a la fortaleza del cantante para quedarse en los premios a pesar de la triste noticia que recibió.