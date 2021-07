[Video] Luisa Fernanda W, con prueba en mano, reveló si está embarazada

Los rumores sobre la llegada de un nuevo bebé a la familia de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no solo llenaron de dudas a los usuarios, sino que los mismos famosos también llegaron a pasar un 'susto' por el posible embarazo de la 'influencer'.

Así las cosas, la joven tomó la decisión de hacerse una prueba para confirmar o descartar los rumores y registró el momento en su cuenta de Instagram, en compañía de su pareja.

"Hoy, 26 de julio, me entró una sospecha de que probablemente podría estar embarazada. ¿Por qué me entró la sospecha? Porque mis gatos quieren estar pegados de la barriga y un montón de gente me ha preguntado si estoy embarazada", empezó contando la joven.

