[Video] Maleja habla muy enamorada de Tatán Mejía y sus logros en MasterChef

El pasado miércoles en la noche, MasterChef Celebrity se definieron los primeros seis finalistas del reality tras competir en un reto múltiple.

Tatán Mejía no pudo contener las lágrimas al ganar el segundo reto del día y tener una oportunidad de llegar a la semifinal de MasterChef.

"Me da alegría porque ha valido la pena, lo he buscado mucho, lo he buscado con muchas ganas", expresó Tatán al conocer que su plato había sido ganador.

El esposo de Maleja Restrepo se ha posicionado como uno de los participantes favoritos de los televidentes, incluso dentro del programa crearon la corriente culinaria, 'el tatánismo', en honor a la particular forma de emplatar del deportista.

La presentadora Maleja Restrepo aprovechó su gran triunfo y emotividad para enviar un mensaje a través de sus redes sociales y expresar lo orgullosa que está de su pareja.

"Les tengo que hablar de algo que me tiene supremamente orgullosa y enamorada, es que Sebas pasó a los seis finalistas de MasterChef y el capítulo de ayer estuvo espectacular. yo también lloré al verlo a él tan conmovido", dijo.

Agregó también que pocas veces en 12 años que llevan juntos lo ha visto de esa manera, sin embargo, resaltó que las lágrimas de su esposo son de emoción y que son un premio al esfuerzo, tenacidad y disciplina.

Por todas esas virtudes Maleja Restrepo quiso hacer un saludo especial a su esposo Tatán Mejía por seguir siendo uno de los mejores en MasterChef.