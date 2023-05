[Video] Maluma se fue de rumba en Medellín y mostró su lado más humilde: se enfiestó con sus fans

Y aunque esta visita de Maluma a dicho restaurante dejó estupefactos a todos sus seguidores, el paisa no deja de sorprenderlos y el pasado sábado 20 de mayo salió de fiesta a un bar en Medellín.

Fue el mismo cantante quien compartió en TikTok la noche que vivió por medio de un video.

"No sé por qué se me ocurrió, pero hoy sábado estoy en Medallo, en mi tierra, y voy a pasarla de pu*** madre, voy a ir a rumbear. Si me ven por ahí me saludan. Me voy a escuchar todos los temas de Maluma baby", dijo el cantante, antes de salir al bar.

Posteriormente, se puede ver que el intérprete de 'Borró cassette se fue en su carro al bar y al llegar desató la locura en todos los presentes, quienes lo último que se esperaban es que Maluma rumbera con ellos.

Siendo el centro de atención, Maluma cantó y bailó algunas de sus canciones y hasta le mostró un adelante de lo que sería el adelanto de un tema nuevo.