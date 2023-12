Video: Manuel Turizo besa a su madre en la boca y desata nuevamente polémica

Video de Manuel Turizo besando en la boca a su madre

Recientemente, Manuel Turizo estuvo en su tierra natal, Montería, Córdoba. Allí el cantante dio un concierto para la historia, ya que este fue gratuito y el motivo que tuvo para no cobrar por la boletería, fue el agradecimiento, pues Turizo contó que cuando nadie lo conocía su gente fue la que le dio el apoyo y por eso quiso tener este bonito detalle con ellos.

En el show hubo varios artistas invitados, algunos de ellos fueron: Camilo, Nicky Jam y Mau y Ricky.

Turizo ha sido tendencia en las redes sociales luego de que besara en la boca a su madre, pues tras finalizar su concierto y en un momento, al parecer, de euforia, el artista besó a su mamá. Ante esto ella le dice: "Yo ya le he dicho que no me bese en la boca" y posteriormente se abrazan.

Esto despertó cientos de críticas para el reguetonero, pues muchos internautas se mostraron molestos con el acto y aseguraron que a la mamá no se le besa en la boca, y para sorpresa de muchos, no es la primera vez que el cantante lo hace, ya que de camino a Montería, Turizo subió unas fotografías a su cuenta de Instagram sobre el viaje, y cuando va en el avión se ve como besa a su madre en la boca.

Después de que Manuel protagonizara esta escena, recibió muchas críticas, no solo de parte de sus detractores, sino también de sus seguidores.