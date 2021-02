[Video] María Antonieta de las Nieves contó por qué se distanció de Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves se consagró como ‘La Chilindrina’ en la televisión internacional, después de que participara en la famosa producción de ‘El Chavo del 8’, creada y protagonizada por Chespirito. Con el paso del tiempo, su personaje la llevó a la fama y hoy en día sigue siendo reconocida por la interpretación que hace de esta niña traviesa.

La mexicana llamó la atención de sus seguidores luego de conceder un diálogo en el formato ‘La entrevista con Yordi Rosado’, donde tocó temas del programa de comedia y aprovechó para detallar algunas curiosidades que más de uno de los televidentes se hacía sobre el equipo que trabajó en este proyecto.

María Antonieta comentó sobre distintas situaciones que ocurrieron con Roberto Gómez Bolaños, la construcción de ‘El Chavo del 8’, y la relación que llevaba con sus compañeros de set. El presentador no dudó en indagar sobre cómo entró Florinda Meza al proyecto y cómo fue la relación entre ellas.

“¿Cómo entró Florinda Meza?”, preguntó Yordi Rosado, a lo que la actriz guardo silencio mientras recordaba cómo se incluyó a su colega.

De acuerdo con lo que relató la artista, el elenco necesitaba de personajes adultos pues ya los protagonistas infantiles estaban completos. Ahí fue cuando, junto a Ruben Aguirre y Ramón Váldes, se decidió contratar a Florinda Meza para que personificara a la mamá de ‘Quico’.

“Como hacíamos los niños y tenía que haber más de dos niños en la vecindad, metieron a Quico. Para hacer a la mamá de Quico, Doña Florinda, la llamaron a ella. Éramos una verdadera familia, pues disfrutaba saber que ya me iba a tocar grabar”, aseguró la celebridad.

El conductor de la entrevista quiso saber si ella tenía un mejor amig@ en la producción, a lo que la actriz indicó que era su esposo, que trabajaba como el locutor del proyecto, sin dejar de lado a Angelines Fernández y a Edgar Vivar, con quienes creó un buen vínculo.

Yordi Rosado preguntó por la relación que llevaba la artista con Florinda Meza, a lo que ella señaló que al inicio siempre se llevaron bien, ya que eran las dos mujeres jóvenes del grupo. Sin embargo, todo cambio por diferentes circunstancias.

“Al principio sí, cuando íbamos a Argentina o algún lado, sí, porque éramos las mujeres jóvenes que estábamos ahí y nos íbamos de compras juntas”, indicó la actriz.

La mexicana relató una anécdota que vivió con su compañera de set cuando llegaron a aquel país y llevaban dos abrigos de pieles, cada una. Como les ponían problema también en aquella época, María Antonieta intentó ocultar una de esas prendas en su maleta y le aconsejó lo mismo a Meza.

No obstante, Florinda no la quiso escuchar, y terminaron metidas en un lío. Según detalló ‘La Chilindrina’, logró pasar el filtro tras ocultar este abrigo, pero su compañera no. Lo negativo del asunto fue que ella la ‘sapeó’ y ambas perdieron estas chaquetas.

“Ahí creo que se rompió nuestra relación”, puntualizó sobre este momento, dejando claro que entre ellas no existieron 'broncas'.

María Antonieta contó que al inicio se rodaban las escenas los fines de semana, pero luego se tomaba una semana completa al mes. En algunas ocasiones se disponían los sábados para terminar de ultimar detalles que habían quedado faltando en las grabaciones.