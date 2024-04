[Video] Martha Bolaños explotó contra La Segura: la trató de "morronga" y asolapada

El popular reality 'La Casa de los Famosos' alcanzó su punto máximo de tensión en su episodio más reciente, dejando a los espectadores atónitos ante los acalorados enfrentamientos entre los participantes.

La expectativa inicial giraba en torno a una actividad de cine convocada por el jefe de la casa, que llevó a los famosos a anticipar una sesión de entretenimiento y diversión.

Le puede interesar: Casa de los famosos: Team Galáctico y Papilla se declararon la guerra

Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando en lugar de proyectar una película, se revelaron clips de las cámaras de seguridad que capturaron los momentos más polémicos y controvertidos de la competencia.

Las imágenes expusieron críticas, burlas y estrategias hechas por los participantes en conversaciones privadas, desatando una ola de confrontaciones entre los presentes. En un punto álgido, Martha Isabel Bolaños y La Segura protagonizaron un enfrentamiento lleno de insultos y faltas de respeto mutuas.

“Morr8nga vos, asolapada. Morronga, cree que con ese tonito de seguridad va a tramar, no mija. No mamacita, ya no le compro nada. No me interesas”, expresó Bolaños en medio de la discusión.

Pero no todo terminó ahí, sino, por el contrario, se intensificó aún más cuando Natali (La Segura), se retiró a otro lugar de la casa junto con Ornella, derramando lágrimas y manifestando sentirse profundamente herida.

La participante interpretó los comentarios de Bolaños como una alusión a su condición médica, lo que generó aún más resentimiento y conflicto entre los involucrados.

Lea también: La Casa de los famosos: televidentes piden expulsión de Tania Valencia

Las ofensas lanzadas durante el altercado fueron tan fuertes que el jefe de la casa se vio obligado a intervenir, señalando a Martha Isabel y La Segura para la placa de eliminación debido a su falta de respeto durante la discusión en el cine.

Además, Karen Sevillano fue incluida en la placa de eliminación por los comentarios ofensivos dirigidos a Omar Murillo 'Bola Ocho' en el confesionario en días pasados.

Con esta escalada de tensiones y conflictos, los espectadores quedaron expectantes por descubrir cómo se desarrollarán los eventos en los próximos episodios de 'La Casa de los Famosos', que continúa ofreciendo momentos de drama y emoción para el público.