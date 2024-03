[Video] Melfi se arrepiente de lo que hizo: Le pidió perdón a Alejandro Estrada

Un duro encuentro se generó este domingo 10 de marzo en ‘La Casa de los Famosos’, cuando Alejandro Estrada entró para enfrentar a su esposa Nataly Umaña, con quien estuvo casado por 12 años.

Tras las polémicas suscitadas por el reality del Canal RCN, el actor decidió enfrentar a su pareja y dejarle el camino libre para que pueda tener una relación con el cantante panameño, Miguel Melfi.

Lea además: [Video] "Jamás en la vida estaría con una persona casada": Alejandro Estrada le canta la tabla a Melfi

Estrada soltó todo el dolor que tenía represado por las acciones de Umaña en el programa, pero aseguró que siempre confió en ella y su relación.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo, me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, dijo el actor.

Incluso, antes de desaparecer por la puerta, decidió darle unas palabras a Melfi, destrozándolo sin tocarle un pelo.

“De verdad discúlpenme, no es culpa de ustedes es culpa de las emociones que se exacerban dentro del reality, cada uno toma sus decisiones. No estoy de acuerdo, por valores y principios jamás en la vida estaría con una persona casada”, dijo el actor sobre el cantante panameño.

Miguel Melfi le pide perdón a Alejandro Estrada por meterse con Nataly Umaña

Los comentarios tras la visita de Estrada no se hicieron esperar y muchos esperaban la reacción tanto de Nataly Umaña como de Melfi.

El cantante panameño decidió hablar ante sus compañeros y las cámaras. “Cuando tomo una decisión lo hago con las consecuencias que tendré que afrontar luego”, mencionó Melfi.

Decidió referirse a Alejrandro Estrada, pidiéndole perdón por haberse metido en la relación de é con Umaña.

“De hombre a hombre quiero decirte que disculpas, me equivoqué, lo acepto, quisiera haberlo podido controlar, quisiera tal vez haber echado el tiempo atrás y no haber cometido los errores que cometí”, destacó el cantante.

De interés: Video: El fuerte reencuentro de Alejandro Estrada con Nataly Umaña en La Casa de los Famosos

Asimismo, mencionó que la menta lo sucedido porque “odio hacerle daño a la gente”.

“Siento que los sentimientos y las emociones hace que perdamos la cabeza y hacen que perdamos el rumbo de las personas que queremos llegar a ser”, agregó.

“Quisiera decirte que te entiendo, pero no estoy en tus zapatos, pero de corazón y sinceridad perdón, discúlpame”, insistió el cantante.

Finalizó enviando un mensaje a sus padres sobre sus acciones y les pide que vuelvan a abogar por él, pues sabe que se equivocó y que no le echa culpas a la formación que recibió desde casa.