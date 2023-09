[Video] Nanis Ochoa renuncia a ‘Lo sé todo’ por exponer su vida privada en vivo

La presentadora Nanis Ochoa se retiró del programa 'Lo sé todo' el pasado martes, luego de que su compañero de set, Ariel Osorio, mostrara una foto suya besándose con el cantante Danny Marín.

Ochoa, quien se unió al programa hace unas semanas, se mostró molesta y ofendida por la situación. Dijo que se sentía "irrespetada" y que no estaba dispuesta a seguir trabajando en un lugar donde su vida privada era expuesta de esa manera.

"Yo vine a trabajar y ¿ustedes me hacen esto?", dijo Ochoa en vivo. "Me parece injusto y una falta de respeto".

Osorio, por su parte, defendió su acción diciendo que solo estaba cumpliendo con su trabajo. "Esos son los gajes del oficio", dijo.

La presentadora le dijo que la dejara hablar y aseguró que no se le había pedido su consentimiento para mostrar la foto. "¿Por qué no hablaron conmigo antes para saber si yo quería que me expusieran de esta manera?", preguntó.

La situación se volvió incómoda y Ochoa finalmente se levantó y se retiró del set. Osorio continuó hablando solo, diciendo que la presentadora debía hablar con la producción sobre lo sucedido.

El incidente ha generado críticas por parte de los televidentes, quienes consideran que fue una falta de respeto a la privacidad de Ochoa. Algunos incluso han sugerido que podría tratarse de una estrategia de marketing del cantante Danny Marín.

No es la primera vez que Ochoa se ve involucrada en una situación similar. Hace unos días, el mismo programa mostró un video en el que se le veía peleando con su esposo, Juan Pablo Navarrete, al frente de su hija.

En ese momento, Ochoa dijo que la discusión había sido un accidente y que no había habido ningún tipo de agresión.