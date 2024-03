Durante el fin de semana se generó gran expectativa en la televisión colombiana debido al ingreso de Alejandro Estrada a La Casa de Los Famosos. El actor se reencontró con su esposa, Nataly Umaña, luego de que ella, tras ingresar al reality, formara una relación con el cantante panameño Miguel Melfi.

A su ingreso a la casa estudio, Alejandro enfrentó a su esposa y le dejó claro todo el dolor que le había causado durante su estadía en el programa. Además, aprovechó para devolverle el anillo y terminar oficialmente su relación. “Gracias por todo, te amo. Sé feliz, muy feliz. Ojalá esto cumpla con todas tus expectativas. Chao, hasta nunca”, le dijo a Nataly Umaña.

Antes de salir de la casa, Alejandro se acercó a las cámaras, y aunque no se lo dijo directamente, también le dedicó unas palabras a Melfi. “De verdad discúlpenme, no es culpa de ustedes, es culpa de las emociones que se exacerban dentro del reality, cada uno toma sus decisiones. No estoy de acuerdo, por valores y principios jamás en la vida estaría con una persona casada”, dijo Estrada.

Tras esta situación, las reacciones de Nataly y Melfi no se hicieron esperar. Por un lado, Nataly aseguró que se sentía tranquila, pues Alejandro era un hombre maravilloso que se merecía ser feliz y con la relación que tenían no lo estaba siendo. Por su lado, Melfi aprovechó para pedir disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por sus actos.

“De hombre a hombre quiero decirte que disculpas, me equivoqué, lo acepto, quisiera haberlo podido controlar, quisiera tal vez haber echado el tiempo atrás y no haber cometido los errores que cometí”, dijo el cantante panameño, quien además confesó que considera que su relación con Nataly fue un error.

Nataly reacciona a confesión de Melfi sobre su relación

En una intervención frente a sus compañeros, Melfi le envió un mensaje a su familia, pidiéndoles perdón por las afectaciones que han sufrido por su actuar en el reality. “Quiero decirle a mi familia que les pido disculpas, sé que no deben estar pasándolo bien afuera, sé lo mucho que les afecta las cosas que les han llegado, lo que han tenido que sobrellevar por mis acciones. Soy consciente y no me cabe duda de que la educación que me dieron y los valores que me inculcaron desde pequeño han sido los mejores. Jamás quisiera que por mis actos fueran juzgados porque no se lo merecen. Sé la calidad de padres y familia que tengo, sé el amor que se vive en ese hogar”, dijo.