Video | "Necesito limpiar mi nombre": Víctor Hugo Cabrera ante acusación de supuesto robo

Víctor Hugo Cabrera, reconocido actor colombiano, desde hace unos días se convirtió en tendencia en redes sociales tras ser acusado de ser el responsable del robo de un bolso.

El icónico actor que le dio vida a 'Méndez' en la famosa producción de 'Hasta que la plata nos separe' del Canal RCN, fue demandado ante la Fiscalía por hurto y engaño. Según la demandante, Lorena Rovira, el actor le habría robado su bolso y una gran cantidad de dinero.

Según el relato de la mujer, una amiga le presentó al actor, se tomaron unos tragos y viajaron a El Meta. Al salir del bar, Rovira perdió su bolso en el cual tenía $700.000 en dinero en efectivo y sus tarjetas con las que dice le hicieron una compra de 1 millón de pesos.

"Al siguiente día fuimos a un centro comercial nos mostraron cámaras y nos dimos cuentas que él sale de discoteca con el bolso, entra a la camioneta y luego aparece la persona que se lleva el bolso de la camioneta. Él no decía nada, salimos de ahí y fuimos al CAI de la Policía", contó la demandante en 'La Red'.

Por su parte, Víctor Hugo se pronunció frente a la gran polémica que ha desatado dichos señalamientos. Por su cuenta de Instagram, el actor compartió su versión mostrando clips del momento.

De acuerdo a lo dicho por el famoso, todo inició por un viaje al Restrepo, Meta que hizo al lado de su amigo Juan Carlos, Lorena la novia de Juan Carlos y una amiga de Lorena.

"Yo me subí a la camioneta de Juan y él me dijo que fuéramos a recoger a la novia y a una amiga de la novia. Empezamos a compartir unos tragos y a filmar por la claraboya", inició contando el acto que dice ser amante de los viajes.

Luego de haber paseado por El Meta, su amigo le dijo que fueran a una discoteca de Restrepo, plan al que no se negó. Todo marchaba con normalidad hasta que su amigo recibió una llamada y se ausentó por unos minutos.

"Él recibió una llamada y fue a contestar, ahí Lorena se me acercó y me dijo que le encantaba la actuación (...) Cuando de un momento a otro me susurra en el oído, me dice y me dice: 'yo puedo hacer con usted lo que quiera. Si usted no hace lo que yo diga", reveló.

Allí, Juan volvió a llegar pero él se fue a fumar un cigarrillo. Sintiéndose un poco pasados de tragos le dijo a Juan Carlos que se fueran al hotel y al salir, Lorena empezó a gritar por su bolso.

"Empezó a decir mi bolso mi bolso, era un bolso grandísimo, entonces buscamos en el carro pero no estaba", contó.

Al día siguiente, fueron a revisar las cámaras de seguridad del establecimiento y vieron que un señor salió con el bolso corriendo. "De repente me llevan a un CAI diciendo que yo era el que me había robado el bolso y que el tipo que se había llevado el bolso era mi cómplice”, dijo.

De este modo, explicó que no es culpable del robo, pues nunca había ido a Restrepo y mucho menos se iban a poner a llevar a una cómplice para robar, pues es algo que asegura que nunca haría y que no le interesan las cosas ajenas.

Asimismo, le hizo un llamado a la Fiscalía y pidió que le dieran celeridad a las investigaciones correspondientes para poder limpiar su nombre.

“Perdón lo emocional, pero tengo rabia que esto pase porque tantos problemas en el país y la humanidad para que alguien me venga a acusar de un robo de estos, yo no tengo necesidad de hacer eso. Lorena, ojalá puedas llegar a ser actriz y Juan, amigos si tú quieres, pero no hagan eso con las personas”, ultimó.