Video nunca antes visto de Kanye West fue protagonizado por Kylie Jenner y Kim Kardashian

Las empresarias y estrellas del reality Keeping Up with the Kardashians, Kylie Jenner y Kim Kardashian, son las protagonistas del video musical de 'Feel me', canción que Kanye West grabó en colaboración con el rapero Tyga en el año 2017. Sin embargo, la pieza musical nunca vio la luz hasta ahora.

Le puede interesar: Pedro Capó recibe Doble Diamante y Platino más Oro con "Calma" en México

Pues el pasado miércoles tres de septiembre, Eli Russell Linnetz - director del videoclip - decidió sacarlo del baúl de los recuerdos y publicarlo en sus redes sociales. "Dirigí esto hace tres años. Nadie lo había visto antes", escribió en su cuenta de Instagram.

Es de recordar que, por aquella época Kylie Jenner sostuvo una relación sentimental con Tyga. Sin embargo, esta finalizó en el año 2017. Posteriormente, la reina de los labiales empezó a salir con el también rapero, Travis Scott, padre de su hija Stormi Webster (2018). Pero el romance llegó a su final en 2019 y ambas partes quedaron en buenos términos.

Lea también: Los Vengadores de Marvel saltan a las consolas

"Travis y yo estamos en buenos términos y nuestro enfoque principal en este momento es Stormi. ️Nuestra amistad y nuestra hija son la prioridad", dijo Jenner en su cuenta de Twitter a principios de octubre de 2019.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority