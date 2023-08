Paola Jara y Jessi Uribe siguen siendo una pareja de ensueño para muchos, desde que iniciaron su relación los artistas han demostrado que su amor sigue creciendo cada vez más.

Por lo que los artistas siguen demostrando que la vida en pareja tiene altos y bajos y ahora están en un buen momento, esto pese a que las polémicas se desataran luego de que se conociera de su formalización hace ya varios años. Al parecer, esto no les afectó mucho, pues llegaron al altar para dar el sí, que muchos esperan sea para toda la vida.

La cuestión es que en redes sociales se ha generado un debate en las últimas horas, todo por cuenta de un video que anda rondando en el que se puede ver a Jara dando un discurso bastante sentido sobre el amor y los compromisos que se tienen en pareja.

La cantante de música popular se encontraba en medio de un concierto y decidió ocupar un momento para decir que no se está con una persona por compromiso, ni por agradecimiento, pues en la vida hay que ser felices.

“Les voy a aclarar una cosa, a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada”, inició diciendo la artista.

Y es que no se quedó allí, pues dijo que en el momento en el que todo lo bonito se acabe, la mejor opción es no seguir ahí.

“La vida es muy cortica y vinimos a ser muy felices aquí porque esto es un ratico y tenemos que estar en una relación porque nos amamos, porque hay amor y nos entendemos. Cuando eso ya no pase, no tenemos porque estar ahí, a nadie le quitan nada”, manifestó Paola Jara.

Paola Jara y cómo Jessi Uribe la conquistó

Según expresó Paola Jara, su relación no nació a primera vista, sino que fue un proceso que ‘preocupó’ a la artista popular. La relación entre los dos nació con el tiempo y luego de ver el lado personal y familiar de Uribe.

En un principio no existía ningún tipo de atracción por parte de Paola Jara. “Él lo sabe y por eso lo cuento y lo digo. Él sabe que no me gustaba, para nada. Nunca lo vi con ojos de nada. Cuando grabamos ‘Como si nada’ fue normal, ni físicamente, nada, cero, [lo veía] como otro artista, grabamos, bacano, me caía bien, pero nada más”, destacó la cantante.

Pero todo cambio cuando pudo compartir más tiempo con el bumangués, pues descubrió su lado más familiar y personal. Incluso, un día llegó a asustarse y preocuparse, pues al verlo sintió nervios, algo que no esperaba.