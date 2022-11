[Video] Paulina Rubio habría hecho sus necesidades en la playa ¿Qué dijo la artista?

Qué respondió Paulina Rubio

La reconocida artista mexicana habló sobre las acusaciones y no dudó en lanzar un fuerte mensaje a los medios de comunicación que hablaron en su contra.

Le puede interesar: Yanfry sigue creciendo a la par de su éxito: 'El tierno' reaparece y cada vez es más irreconocible

La intérprete de canciones como: ‘Ni una sola palabra’, ‘El último adiós’, ‘Ni rosas ni juguetes’, dijo entre risas: “Es un fotomontaje. No pues ¡wow!, me subo a la ola del ‘trending topic’. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”.

Asimismo, Rubio explicó que las hay varios motivos por los que la foto no es real, entre ellos destacó, “ve el color del pelo, yo ahora no estoy con ‘Colate’, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la cac... tampoco es mía. Me lo mandan y yo estaba haciendo yoga, hasta me caí del pinito, dije ‘pérate”.