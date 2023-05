En las últimas horas se conoció que la reconocida bailarina e influenciadora barranquillera Andrea Valdiri, tuvo que ir de urgencias a un centro asistencial luego sufrir una picadura, al parecer, de un alacrán en su pie izquierdo.

La creadora de contenido dio a conocer la noticia a través de un video que publicó en uno de sus estados de Instagram, allí contó que estaba acostada en su cama en la noche del pasado lunes 22 de mayo, cuando de repente sintió que algo la había picado.

"Les voy a contar lo que estoy haciendo en este momento porque ayer en la noche yo me fui a acostar en mi cama y sentí que algo me picó en el pie, lo tengo horrible. Voy ahora para la clínica con mi mamá para que me revisen que carajo fue lo que me picó porque me arde, parece un sapo el pie, es como si me hubiese tatuado el tobillo", indicó la instagrammer.

Luego de esto, la también modelo confesó que pensó que la cosa no era tan delicada y seguidamente informó que los galenos habían tomado la decisión de dejarla hospitalizada bajo observación médica. “Soy alérgica a los alacranes, afuera de mi vida, no los tolero”.

Ante la emergencia, su estado de salud dejó preocupados a sus más de nueve millones de seguidores que vieron la grabación de lo que le había sucedido a la esposa de Felipe Saruma.

La mayoría de las picaduras de escorpión no necesitan tratamiento médico. Sin embargo, si los síntomas son graves, es posible que se necesite recibir atención en un hospital.

A los pacientes se le pueden administrar medicamentos a través de vía intravenosa para tratar el dolor y la inflamación. Mientras que a los niños se les puede administrar un antídoto para la picadura de escorpión para evitar que presenten síntomas. A los adultos con síntomas graves también se les puede dar un antídoto.