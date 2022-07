Video prueba que Michael Jackson no inventó el famoso paso de la 'caminata lunar'

El genial y excéntrico Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air. La autopsia reveló que una dosis excesiva de medicinas con una alta presencia de benzodiazepina, compuesto empleado para tratar el insomnio y la ansiedad, causó el fallecimiento.

Nada, al menos en la esfera pública, hacía presagiar ese final. Apenas tres meses antes de su deceso, Jackson había anunciado su regreso a los escenarios para julio con un evento de despedida compuesto por 10 conciertos en el O2 Arena de Londres (la cifra aumentó hasta 50 por la fuerte demanda) que llevaba por nombre 'This is It' (Esto es todo), un título de lo más premonitorio.

A pesar de las polémicas que lo rodearon, nadie pone en duda que fue un hito en la historia musical en la cual dejó varios momentos épicos e icónicos, así como pasos de baile que han sido imitados por décadas.

Ese es el caso del paso de la 'caminata lunar' o el 'moonwalk', el cual popularizó Jackson durante la presentación de "Billie Jean" en el show de televisión Motown 25: Yesterday, Today, Forever en 1983.

El recordado movimiento consiste en una serie de pasos deslizando un pie tras otro sin despegarlos del suelo, de tal manera que se produzca el efecto óptico de deslizamiento hacia delante, mientras la persona se desplaza hacia atrás.

A continuación el video de la primera vez que hizo el paso: