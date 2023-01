[Video] Reconocida actriz reaparece vendiendo ceviche en Cartagena: ella misma lo hace

El mundo del entretenimiento en algunos casos en complicado, ya que, cada vez es más complicado conseguir empleo en esta área. Recientemente, se conoció el caso de una joven que brilló como protagonista de Netflix en la serie “Siempre bruja”.



Se trata de Angely Gaviria, quien se dio a conocer en diferentes producciones colombianas. Ahora bien, en el 2019 tuvo la fortuna de ser seleccionada para entrar en la serie de la plataforma streaming.

Lea también: Miguel Varoni reaparece con apariencia de abuelito de 80 años, pero cantando como de 20



Sin embargo, la vida le cambió y le dio un giro de 180 grados. Hace unos pocos días apareció un Tiktok en donde afirma que vende ceviche en Cartagena.



Ella indicó que algunos piensan que porque ella estuvo en proyectos de televisión debería tener un buen negocio o empresa, pero, Angely dijo que no siempre funciona.



“Gracias a un proyecto que hice construí mi casa en Cartagena. Viví siete años en Bogotá y siento que he sido fuente de inspiración y trabajo cada día por ello”.



En este mismo orden de ideas, expresó que no le da pena estar vendiendo ceviche en la calle.

Lea también: Carmen Villalobos y su nuevo amor: ¿Qué se sabe del hombre misterioso?



Añadió que “no me he encontrado con ningún tipo de comentario de “porqué vendes eso si eres protagonista. Todo lo contrario a la gente lo gusta lo que yo hacía y eso me motiva”.



Asegura que un plato podría costar cerca de los $30.000 y alcanza para tres personas, aproximadamente.