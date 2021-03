[Video] ¿Relación tóxica? El curioso acuerdo que tiene Camilo con Evaluna Montaner

Además de los detalles del trato, aunque muchos creen que la pareja nunca discute, Camilo también hizo otra confesión sobre los conflictos que tiene con la hija de Ricardo Montaner. "Tengo un problema con ella... Lo único en que chocamos en nuestra vida es que yo en la distancia me desconecto y no la aviso cuando salgo de casa, cuando llegué... Se me olvida y a ella le duele. Me costó entender lo de la constancia a distancia".

Durante la entrevista, el artista también se mostró emocionado al contar cómo empezó la relación con su esposa y cómo planeó la propuesta de compromiso que fue tan popular en 2019.

“Le pedí matrimonio a los dos días de llegar de España en un viaje en el que estaba con Dani Martín escribiendo en Zahara de los Atunes. Por la mañana escribía con Dani y por la noche preparaba la pedida de mano”, expresó.

La popular pareja recientemente lanzó ‘Machu Picchu’, un nuevo sencillo en el que demuestran todo su amor, luego del éxito de ‘Por Primera Vez’, canción y álbum por el que el colombiano aparece nominado a los Grammy 2021.