¿Rigoberto Urán y su suegro sí se quieren en la vida real?

Rigoberto Urán y su historia han servido de inspiración para chicos y grandes, pues el ciclista superó varios desafíos en su vida personal y profesional para alcanzar sus sueños, tuvo que hacer un gran esfuerzo para estudiar, trabajar y ayudar a su familia. El antioqueño vendió chances y tuvo múltiples empleos que fueron los peldaños para construir la vida de sus sueños.

La relación con su pareja Michelle Durango no fue nada fácil, pues inicialmente ella no le prestaba atención. Además, la relación con la familia de la joven fue compleja, ya que inicialmente no aceptaban a Urán en la familia, las razones fueron varias pero uno de las que más relevancia tenía eran las diferencia económicas y sociales de las familias.

'El Toro de Urrao' logró ganarse el corazón de su amada, un amor que parece de película, ya que se conocieron muy jóvenes y en la actualidad llevan varios años como pareja, el fruto de su gran amor es su pequeña hija Carlota.

Don Antonio Durango, fue a uno de los que más le costó aceptar la relación del ciclista con su hija y al inicio fue algo 'cruel' con él, sin embargo, la relación mejoró con el tiempo, de acuerdo a lo relatado por Urán.

En un video publicado por la cuenta oficial del Canal RCN, se ve cómo es la relación de Rigo y su suegro, pues los actores que los interpretan, Juan Pablo Urrego y Mauricio Mejía, se la llevan muy bien y estuvieron compartiendo un divertido momento de grabación, pues su afinidad es evidente fuera del set, sin embargo, dentro de la novela su relación no es la mejor.