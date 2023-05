Luego del lamentable hecho, el cantante hizo otro video en el que se quejó de la ola de inseguridad que se vive en el país y lamentó que nuevamente hubiera sido víctima de este flagelo.

También lea: Hijo de Mauro Urquijo, actor que tiene novia trans, empezó su cambio de sexo

“De repente, pasa una moto y me estira el brazo. Yo me imagino que iba por la cadena. Total, me robó la gorra. No es que se robe la gorra, porque ¿Cuánto puede costar una gorra? Es la inseguridad tan brava que estamos viviendo”, aseguró Cuello.

El cantante de éxitos como "No aguanta" y "A chillar a otra parte", entre otros, actualmente se prepara para lanzar su nuevo trabajo discográfico y dar a conocer proyecto gastronómico.

“Gracias a Dios yo no ando con oro ya desde que me robaron en Medellín”, concluyó el artista.