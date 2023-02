[Video] Silvestre Dangond, destrozado frente al ataúd de Niko Arredondo

El pasado jueves, se conoció la muerte inesperada del empresario Nicolás Arredondo Daza, debido a un paro cardiorrespiratorio. Su fallecimiento fue toda una sorpresa para sus familiares y amigos, quienes lo despidieron en la ciudad de Valledupar este sábado 4 de febrero.

Niko, como lo llamaban algunos de sus amigos más cercanos, fue uno de los primeros en creer en el talento musical del artista vallenato Silvestre Dangond. Siempre se les vía juntos, pues la mayoría de veces el empresario acompañaba al cantante a sus conciertos.

“Fue mi mentor, apoyo mi música y mi arte”, afirmó el cantante en medio del llanto desconsolado mientras le daba las palabras de despedida a su gran amigo.

El cantante, desde el primer momento que se subió a dar las palabras en el funeral, lo hizo conmovido y entre lágrimas comenzó diciendo: “Él siempre me preguntaba que cuándo iba a volver a Valledupar, yo le decía que pronto, pero mira, me hizo regresar de la manera que menos me ha gustado. Hoy estoy rodeado de muchos amigos y a todos ellos los quiero, pero de igual manera les debo confesar que como ‘Niko’, ninguno”.

Silvestre, en medio de sus palabras, aprovechó para dedicarle algunas estrofas de su canción titulada “Mi propia historia”.