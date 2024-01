¿Qué le dijo Silvestre Dangond al seguidor que le pidió disculpas?

Silvestre Dangond es uno de los hombres más queridos del mundo del entretenimiento colombiano, no solo destaca por su talento para el canto, también para la actuación, pues fue el protagonista de la novela 'Leandro Díaz', producción del Canal RCN, en la cual dio vida al maestro de la música vallenata, quien brilló como cantautor, compositor y músico.

Recientemente, el originario de Urumita estuvo en el ojo del huracán luego de que en uno de sus conciertos en Riohacha, La Guajira protagonizara un desagradable momento con uno de sus fans. Todo inició cuando el artista estaba interactuando con el público y uno de sus seguidores le pidió la canción 'La tartamuda', uno de los grandes éxitos del cantante, el cual lanzó en el año 2010.

Ante esta petición, Dangond no reaccionó de la mejor manera y le respondió a su fan: “Tú estás desactualizado o viniste a joderme la vida, estás como raro… Tanta canción bonita que yo tengo y viene a pedir ‘La tartamuda’. Es cachera que se avecina o ya pasó, la verdad es que me sorprendió”.

Con este mensaje, Silvestre desató las burlas en su show y dejó en ridículo a la persona que le hizo la solicitud. Las críticas a Dangond por su comportamiento no se hicieron esperar y sus redes sociales se inundaron de mensajes poco agradables para el artista, por lo que decidió salir a disculparse y tratar de enmendar la situación.

En un video compartido en su cuenta de Instagram dijo: "Yo a veces manejo un humor negro, pero al final la gente paga una entrada por una complacencia y creo que me pasé por tratar de hacer reír a los asistentes, dije lo que no tenía que decir y a esa persona que me pidió 'La tartamuda' le pido disculpas".

Posteriormente, agregó que: "Siempre estoy para complacer a la gente y la gente me conoce, pero en estos días el ataque en redes sociales está muy fuerte... Hay que respirar profundo porque en nuestro corazón no existe el odio, ni el rencor".

Tras este sentido mensaje, el cantante entonó la canción 'La tartamuda' junto a un compañero que tocó la guitarra.