[Video] Snoop Dogg se enfiestó con canción de Vicente Fernández

Calvin Cordozar Broadus o más conocido como Snoop Dogg, es un rapero estadounidense de 50 años conocido por sus canciones como 'Drop It Like It's Hot', Gin And Juice, Who Am I, entre otras.

Pese a que este artista es famoso por su desempeño en el hip-hop, recientemente sorprendió a sus seguidores interpretando un tema del fallecido cantante Vicente Fernández, una popular canción ranchera titulada como 'El Rey' que lanzó a la fama al músico oriundo de Huentitán, Mexico.

Aunque inicialmente se trataba una fiesta de otro género musical, Snoop Dogg aprovechó su momento para poner a sonar una canción que aunque estaba alejada del ritmo al que el rapero tiene acostumbrados a sus fans, sabía les gustaría y es que incluso en el video compartido en la cuenta oficial de TikTok del músico, se le puede ver intentando cantar el coro de 'El Rey': "llorar y llorar... llorar y llorar".

De inmediato los comentarios no se hicieron esperar, pues cientos de usuarios de la red social aseguraron que Snoop Dogg "ya es un mexicano más".

