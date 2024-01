En un inesperado giro, Daniel Fernando Zabaleta Díaz, reconocido en el Caribe colombiano por su exitoso negocio "Sonrisa Italiana", donde ha dejado su marca al diseñar sonrisas, incluso incrustando diamantes en la dentadura de famosos como la de su tío Diomedes Díaz, ahora reveló su interés por explorar el mundo de la música, específicamente el reguetón.

A sus 42 años, Daniel, también conocido como 'Doctor Zeta', ha decidido experimentar en el canto, alejándose del vallenato que ha marcado la tradición musical de la familia Díaz. A pesar de reconocer que su voz no es la mejor, el odontólogo asegura que siempre ha tenido el sueño de interpretar canciones.

“Todos tenemos un sueño que te sientes incomodo hasta que lo haces realidad, yo sé que no soy cantante pero me gusta, que tengo la voz ronca pero me gusta, también soy Odontólogo y me gusta en fin haz lo que te gusta para que vivas siempre feliz, agradezco de todo corazón a mi esposa que me apoya en todo @isabelcaroprese a mis hijas hermosas Dani e Isa pero sobre todo a Dios.", indicó el sobrino de la leyenda vallenata en el pie de foto de una publicación en su red social de Instagram.