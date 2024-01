[Video] Sofía Vergara paseó por las calles de Bogotá y terminó bailando con parranda vallenata

En sus redes sociales, donde tiene más de 32 millones de seguidores, la actriz publicó una fotografía en sus historias que emocionó a todos los bogotanos, en la que se podía ver una valla publicitaria que está afuera del aeropuerto el Dorado que dice: “Sofía Vergara es linda, pero es más linda en Colombia”.

La sorpresa para Sofía fue inmediata, pues no dudó en detenerse y grabar un video en el que mostró su sorpresa e incluso se tomó una foto con la valla.

"Qué tal está sorpresita que me tenían. O sea, me muero, me muero. Gracias". Además, la actriz no dudó en aprovechar su visita a Bogotá e indicó que va a ir a tomarse uno de los platos más representativos de la ciudad: el ajiaco.

Sus redes sociales estallaron de comentarios como: "Yo en google: Sitios de ajiaco en Bogota abiertos hasta tarde".