[Video] Taylor Swift lanzó una nueva versión de ‘Love Story’

Taylor Swift lanzó este viernes una nueva versión de su icónico y exitoso sencillo ‘Love Story’, publicado inicialmente en el año 2009.

Asimismo, la estrella del pop hizo oficial el anuncio de lanzamiento de lo que será la nueva versión completa del álbum que la hizo ganadora del Grammy, ‘Fearless’, al que le dio el nuevo título de “Fearless Taylor´s Version”.

En el programa estadounidense Good Morning America, la artista mencionó que finalmente había regrabado las 6 canciones que estarán en el nuevo álbum. “Ahora he vuelto a grabarlas para que todo el mundo pueda escuchar no sólo las canciones que formaron parte del álbum, sino también las que estuvieron a punto de hacerlo”, sostuvo Taylor en el programa.

Con esto, la artista también dio pistas en su cuenta oficial de Twitter de la fecha oficial de lanzamiento y se planea que el álbum salga a la venta el próximo 9 de abril.

I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl 💛💛 pic.twitter.com/Vjyy2gA72O