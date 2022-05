Ya está disponible al público, el primer adelanto de "Avatar: The Way of Water", la pospuesta secuela de la producción más taquillera de Disney, con la que el director James Cameron se propone "desafiar los límites del cine".

Con los Na'vi nadando en los océanos y surcando el cielo del planeta ficticio Pandora, la película promete gigantescos saltos tecnológicos en comparación con la cinta original.

Los personajes principales Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) regresan pero con una familia.

"Les puedo garantizar que la espera valió la pena", dijo el jefe de distribución de Disney, Tony Chambers.

"Avatar: The Way of Water" será estrenada en diciembre. Esta será la primera de las cuatro secuelas previstas del largometraje original que en 2009 obtuvo 2.800 millones de dólares en boleterías del mundo.

Cada secuela tendrá su propia trama y su propio final. Aunque juntas compondrán una "conectada saga épica", no se trata de una serie, aclararon los responsables.

"Queremos de nuevo desafiar los límites de lo que el cine puede hacer", dijo Cameron.

Para que la audiencia se vuelva a familiarizar con el planeta Pandora casi 13 años después de que el éxito cinematográfico desatara una fiebre de tecnología 3D en Hollywood, la primera película "Avatar" será lanzada nuevamente en septiembre.