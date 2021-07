[Video] Tráiler de 'House of Gucci', cinta protagonizada por Jared Leto, Lady Gaga y Al Pacino

Lady Gaga sorprendió a sus millones de fans en el mundo luego de que se anunciara que regresaría a la industria del cine a protagonizar un nuevo proyecto. La cantante reveló que se trataba de una película basada en hechos reales, la cual contaría de cerca los sucesos detrás del asesinato del nieto de Gucci.

Esta cinta, titulada ‘House of Gucci’ (La casa de Gucci), se centraría en narrar la historia de una de las familias de la moda más reconocidas en el mundo, y un hecho que los marcó para siempre. Dirigida por Ridley Scott, esta propuesta impactaría con el imponente y talentoso elenco que la integra.

Recientemente, la producción reveló el primer tráiler oficial de la película, sorprendiendo a todo el público internacional por la transformación que tuvieron los protagonistas para darle vida a sus personajes. Al lucir irreconocibles, más de uno quedó sin palabras de no saber quién encarnaba a quien.

De acuerdo con lo que quedó registrado en las imágenes, la historia promete pasión, glamour, intriga, traición, lujos y misterios, mientras se conocen detalles de los acontecimientos detrás de la muerte del integrante de la legendaria familia italiana. Inspirada en los hechos reales, la trama navegará en tres décadas de la legendaria firma de moda, la venganza, la decadencia y los cruces sentimentales que experimentan, hallando el verdadero significado de su apellido.

Los espectadores se toparán con la realidad de este nombre, los misterios que existieron en el legado familiar y el poder que se manejó para controlar las situaciones en el emporio existente. La historia se basó en la novela ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, de Sara Gay Forden, que salió en 2001.

En este proyecto, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, exmujer de Maurizio Gucci, condenada a 18 años de cárcel por el asesinato del hombre, luego de descubrir una infidelidad. La expareja en la vida real salió de prisión en 2016 y su nombre se hizo famoso por este hecho.

El elenco contará con la participación de Lady gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino, Jack Huston y Jeremy Irons. Será estrenada el 26 de noviembre de este año y dejará una huella en la industria.

La familia Gucci ha criticado el aspecto de los personajes, enfatizando en que no tienen parecido con las personas reales.