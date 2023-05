“Les tendieron una mano, y ella pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar, desde los 15 años, con lo que no voy. A mi papá se lo perdoné en vida, a ella también. No tengo odio ni rencor, pero es algo con lo que no voy. Quiero que eso me lo respeten a mí porque es algo con lo que yo no voy”, aseguró.

Luego de la muerte del cantante, Johana es muy activa en redes sociales y en muchas ocasiones comparte videos y fotos junto a Darío Gómez.