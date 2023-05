[Video] Última esposa de Darío Gómez se defiende ante declaraciones de hija del cantante

Tiempo después Darío Gómez vendaría a finca por temas de seguridad, por lo Johana y su familia tuvieron que irse a vivir a la Costa. Ella afirma que para esa época era muy pequeña, por lo que no tiene recuerdos de Darío a esa edad, asimismo indicó que cuando volvió a ver ya tenía 16 años y que jamás él la vio con ojos de sobrina y ella nunca lo vio como un tío, pues no habían compartido muchos espacios familiares.

“Yo nunca estuve en la vida de ellos, yo nunca compartí con ellos y no voy a asumir una historia que no me corresponde”, afirmó.

Catalina en sus declaraciones también dice que Johana se metió en el matrimonio de Olga Lucía, aprovechándose de la confianza que le brindaron, algo que ella desmiente afirmando que esa relación hace mucho estaba dañada.

“Yo no me metí en la relación (…) uno no puede dañar algo que ya estaba dañado”, dice Johana

En el video la mujer también dice que en este momento esta demandada por Catalina y su mamá, quienes están reclamando algunos bienes que tiene en la casa que compartía con Darío Gómez