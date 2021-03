"Parce, ¿cómo así que hoy jugó Juventus-Porto y no me lo vi, no supe nada? Ya sé que ganó la Juventus, pero no sé, o sea, parce, me perdí ese partidazo. Valóremen, a lo bien. Los quiero mucho, parce", dijo La Liendra.

A los pocos segundos comprobó la mala noticia (para él) de la eliminación de Juventus: La Liendra es fan de Cristiano Ronaldo, delantero estrella del club italiano.

El 'valóremen' no ha sido el único ejemplo de que el 'influencer' está de 'pelea' con el lenguaje. Este martes publicó el video de su encuentro con Carlos Julio Dickson Bell, creador del 'Suánfanson', y no pudo decir "onomatopeya": "Es una poporopopeya". Dickson Bell lo corrigió: "Onomatopeya, mi hermano, que es el sonido que realizan los antes mencionados bólidos, como cuando pasan y hacen 'suánfanson'".

Aunque ambos lo dicen en tono de broma, como para dar a entender que La Liendra no pronuncia bien 'onomatopeya' a propósito, su error con 'valóremen' podría decir lo contrario.