Video: Yeison Jiménez se le midió a cantar salsa para rendir homenaje a Grupo Niche

Yeison Jimenez rindió homenaje a Grupo Niche en los Premios Heat

Durante la noche de este jueves 8 de junio se llevaron a cabo los Premios Heat, donde se galardonó a los mejores artistas de música latina.

En los premios, que se realizaron en la Playa Juanillo, en Cap Cana, República Dominicana, destacaron artistas colombianos como Paola Jara, Greeicy, Feid,Sebastian Yatra, Mike Bahía, entre otros.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando Yeison Jimenez se subió a tarima y cantó 'Cali pachanguero' y 'Gotas de lluvia', en medio de un homenaje a Grupo Niche.

En el video, que fue compartido en redes sociales, se puede ver la emoción de todo el mundo al ver al cantante de música popular, en compañía de algunos de sus colegas, cantar algunas canciones de Grupo Niche.

"Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia y todo tiene final. Una aventura fue para ti y fácilmente yo en tus redes caí. Un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé qué será de mí", cantó Jiménez.

De igual forma, al homenaje se unió Eddy Herrera, Mike Bahia, Yahaira, entre otros.