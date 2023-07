Video: Yeison Jiménez sobrevive a tremendo totazo tras estar amanecido

El pasado diciembre del 2022, el intérprete de 'Bendecida', 'El desmadre', 'Guaro', Yeison Jiménez, hizo la particular promesa de no tomar bebidas alcohólicas hasta el primero de enero del 2023, esto con la intención de que su cuerpo y voz no se desgastaran al tomar y cantar, así como tampoco desviarse del camino y seguir trabajando en cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo.

Pero la promesa con fecha de caducidad ya es parte del olvido, pues recientemente, Yeison Jiménez se ha dejado ver tomándose su guaritos muy feliz, pues cabe resaltar que el entorno en el que él se mueve, es bastante difícil decir no a un brindis.

