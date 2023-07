Video: Yina Calderón, a punto de llorar, reveló la millonada que perdió por cerrar su negocio

Yina Calderón ha dado de qué hablar en los últimos días, luego de que sus vecinos le hicieran cerrar su spa. La empresaria de keratinas hace un par de días confirmó que por un problema que tuvo con los que viven cerca a su local, tomó la decisión de cerrarlo. A través de unas historias, confesó lo mal que ha estado en los últimos días.

La DJ de la guaracha se estaba conteniendo para no llorar, pero mientras hablaba, se le salieron las lágrimas. Allí dijo que debía ponerle fin a todo el trabajo que hizo y también el dinero que invirtió en él. Yina aseguró que fueron cerca de $100 millones y que le había dolido mucho lo que le habían hecho sus propios vecinos.

En medio de esto, expresó que ella vive por esos lares y que si querían guerra que la iban a tener. "Me hicieron imposible la vida, me tocó cerrarlo”, dijo Calderón bastante enojada.

La mujer también dijo que en medio de todo, aseguró que pudieron rescatar algunos jacuzzis y el sauna. Ahí mismo aseguró que ella debió escoger mucho mejor el lugar del spa.

Los comentarios de los internautas no pudieron faltar y le dijeron que todo lo que le está pasando es por el karma. Aunque también hubo quienes la defendieron, otros la criticaron a toda costa.

"Yina ya creo que es hora de que realmente seas consciente de que tu manera de ser", "Crea fama y acuéstate a dormir", "A ese cuento le falta un pedazo", "Para delante eres talentosa", " Lo siento... pero no le creo nada", "Ella no me cae bien, pero no me alegra lo ocurrido", "Lo que la gente no entiende es la oportunidad laboral que se perdió", dijeron algunos.