[Video] Yina Calderón le respondió a 'La Liendra' por burlarse de ella

Una persona quiso saber su posición y pensamiento sobre el video que compartió Mateo Carvajal en compañía de La Liendra, donde jugaban ‘Coger, casar o matar’ y la ponían a ella como una de las opciones. Yina no dudó en hablar al respecto y pegarle una ‘peinada’ al novio de Dani Duke por las burlas que hizo en este clip.

“¿Qué piensas de la actitud de Mateo Carvajal y la Liendra sobre ti, Epa Colombia y Luna Gil? Fueron unos guaches”, escribió el usuario en la casilla.

“Mateo Carvajal me extraña porque se veía más caballeroso, pero me equivoqué. Y de la Liendra, pues qué se puede esperar de La Liendra, piensa que la educación no es importante, partamos de ahí”, dijo la exprotagonista en un video de las historias de su perfil, donde se mostró tranquila para contestar la interrogante.

Calderón usó este espacio para enviar un mensaje y recordarles a los paisas que ambos vienen de mujeres y que deben respetar “un poco más” a los demás.

Varias personas aseguraron que Yina no debería tomarse en serio este juego, ya que es solo una dinámica y jamás fueron humillantes con ella. Algunos curiosos afirmaron que todo era un show constante y que solo buscaba llamar la atención.