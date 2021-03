[Video] Yina Calderón le respondió a Yeison Jiménez y continúa la polémica

“A mí no me importa si me vuelve a hablar, si me sigue hablando, si es mi amigo. Lo que yo sí les puedo decir es que de sencillez no tiene nada, nada es nada”, empezó diciendo Calderón en su cuenta de Instagram.

“Me parece muy duro que a las personas se les olvide de dónde vienen porque realmente el público, los seguidores son los que lo bajan o lo suben. Entonces cuando uno se olvida, entonces no”, continuó explicando. “Caso cerrado: si quiere decir lo que quiera me importa un rábano, pero no me lo quiero volver a encontrar”, agregó, afirmando además que era la última vez que se iba a referir al tema.

Lea también: ¿Pipe Bueno y Maluma son pareja? Luisa Fernanda W habló del polémico tema

Aunque resaltó que es gran admiradora de la música de Jiménez, pues la música popular es uno de sus géneros favoritos, Yina aclaró que la personalidad del cantante definitivamente no es de su agrado.

“La música es muy buena, pero él como ser humano terrible, no, no, no. Yo por eso mantengo alejada de todos esos hijue…”, finalizó.