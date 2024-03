‘La Casa de los Famosos’ sigue dando de qué hablar luego de un episodio revelador el pasado domingo 10 de marzo, donde Alejandro Estrada dio por terminada la relación d 12 años que llevaba con la reconocida actriz Nataly Umaña en televisión nacional.

Estrada decidió entrar al set con un único propósito, enfrentar a su esposa y decirle ¡hasta nunca!

“Entro a la casa de los famosos para cerrar un ciclo de la manera más honesta y sincera, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Buscar la manera de comenzar mi vida a partir ahora”, dijo Alejandro Estrada.

A su llegada, miró de reojo a Melfi, luego saludó a los demás participantes para centrar su mirada en Nataly, su esposa. Allí no tuvo tapujos para demostrar que estaba dolido por las acciones de Umaña en el programa, pero que siempre confió en ella y su relación.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo, me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, destacó.

Pero uno de los momentos más impactantes fue cuando sacó el anillo de matrimonio y lo entregó en símbolo del fin de una época.

“Gracias por todo, te amo. Sé feliz, muy feliz. Ojalá esto cumpla con todas tus expectativas. Chao, Hasta nunca”, fueron sus últimas palabras para ella.

Estrada decidió dejarle el anillo y lo dejó en su dedo pulgar, mientras seguía demostrándole que sus sentimientos fueron sinceros.