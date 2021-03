[Videos] "Odio Colombia; me tocó aguantarme ser de acá": instagramer colombiana

Por esas palabras, Daniela empezó a recibir cientos de críticas. Así que, en respuesta, la joven publicó otra serie de historias para explicar lo que, según ella, quiso decir: por ejemplo, afirmó que en realidad se refería a las condiciones laborales en Colombia: "Yo me refería a que el trabajo en Colombia es muy mal pago y nos explotan demasiado. Por eso me quiero ir".

Respecto a los buses, dijo que realmente estaba hablando de la inseguridad y de la violencia que sufren las mujeres dentro de esos vehículos: "Y el tema del bus es que ¿a quién le gusta el bus? O sea, eso creo que no lo tengo que volver a explicar. El bus, además de ser físicamente feo, no hay seguridad. Yo no me siento bien en un bus: o me pueden violar o me pueden asesinar, y más siendo mujer. Entonces, es ese miedo y en otros países eso no me ha pasado".