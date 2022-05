[Videos] Willie Colón reaparece tras casi morir en accidente de tránsito: su talento está intacto

A finales de abril de 2021, el cantante William Anthony Colón Román, más conocido como Willie Colón, sufrió un grave accidente de tránsito mientras viajaba por Carolina del Norte (Estados Unidos).

Fue tan grave ese accidente, que en su momento se viralizó en redes sociales la noticia de su aparente muerte. Muchas personas comenzaron a lamentar el hecho y lo recordaron con algunas de sus canciones más populares.

Sin embargo, la noticia fue desmentida por familiares y amigos de Willie Colón que lamentaron que en redes intentaran volver viral su muerte.

“Yo estaba sangrando y casi se me quitó todo el cráneo. Lo tenía abierto y sangrando profusamente. Ella (mi esposa) vino y empezó a tratarme, me puso un paño y aguantó la sangre y empezó a hacerme preguntas… Si no fuera por ella, yo creo que hubiera muerto ahí desangrado”, contó el cantante sobre esa situación.

Esta semana, casi un año después del accidente, el salsero volvió a su hábitat natural, las tarimas, donde sus fans lo recibieron en medio de una ovación dado que muchos habían perdido la esperanza de ver a este gran referente nuevamente en una presentación.

Durante la celebración del Día Nacional de la Salsa, celebrado en Orlando (Florida), Colón volvió a tarima, visiblemente emocionado, para tomar la trompeta y deleitar a toda la comunidad latina en el evento.

"Willie Colón en el día nacional de la Salsa en Orlando Florida. Entero, todavía tiene demasiado corazón", escribió una aficionada que compartió un par de videos del regreso del referente mundial del género salsero.