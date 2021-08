La salvación de Marbelle, una decisión sin precedentes en MasterChef Celebrity, ha dividido las opiniones de los televidentes en redes sociales y de nuevo la polémica ha marcado el más reciente capítulo del reality emitido por el Canal RCN.

Aunque la atención estuvo en la intérprete de 'Adicta al dolor', Frank Martínez y Gregorio Pernía, otros participantes también dejaron en evidencia que en cuanto avanza la competencia cada vez es más difícil resaltar entre los participantes.

Tal ha sido el caso de Viña Machado, quien en el más reciente episodio mostró su descontento aparentemente con las decisiones de los jurados sobre sus preparaciones y finalmente explotó por la mala racha que ha tenido en las últimas pruebas.

“Me sabe a mi... No los pone contentos nada; entonces, todo bien”, expresó en un fuerte tono que dejó en evidencia su descontento. "Prefiero no tener expectativas, lo increíble sería que no tuviera el delantal negro", agregó.

