Viña Machado y la incómoda experiencia que vivió con un director: "Me puse como una fiera"

Viña Machado conquistó a los televidentes con su papel antagónico en la producción ‘Enfermeras’, donde le dio vida a Gloria Mayorga y se convirtió en la famosa ‘muñequita diabólica’ del hospital Santa Rosa. Tras su participación en la historia, la actriz decidió probar una nueva faceta y experimentar en la cocina de MasterChef Celebrity 2021.

En medio de esta competencia gastronómica, la celebridad colombiana ha demostrado sus dotes con sabores, recetas y preparaciones, dándole un toque único a esta nueva temporada, donde ha generado un vínculo amistoso con varios famosos como Catalina Maya, Carla Giraldo, Marbelle y Frank Martínez.

Tras estar vigente en la pantalla chica, la actriz tuvo un diálogo con Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, donde hizo un viaje en el tiempo para hablar de su vida sentimental y profesional. La artista no dudó en mostrar su personalidad extrovertida, bromear sobre su intimidad y mostrar el pensamiento de respeto que aplica en sus relaciones con otras personas.

Lea además: Meghan Markle y su esposo Harry preparan proyecto con Netflix, titulado 'Pearl'

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el espacio virtual, la presentadora quiso saber si Machado en algún momento de su vida en los medios había sido víctima de acoso o una situación incómoda de parte de colegas, directores u hombres con los que trabajó.

La celebridad se sinceró y relató un momento extraño que vivió con un director de un proyecto en Bogotá, luego de que la encerrara en un baño para “dialogar” sobre el trabajo que estaban realizando. Este comportamiento despertó las alarmas en Viña, quien afirma que se puso en modo defensa para evitar alguna mala experiencia.

“Una vez un director me encerró en un baño, en Bogotá, porque en ningún otro lugar en mi vida, en los mis 13 años de modelaje, sufrí nada de acoso, nunca me sentí vulnerable o expuesta a eso”, contó la famosa, enfatizando en las enseñanzas que recibió de sus hermanos mayores y su madre para evitar abuso de otras personas.

Lea también: "Space Jam" vuelve a la pantalla gigante de la mano de LeBron James

“Vivía en Bogotá. Una vez estaba haciendo un proyecto y un director me encerró en un baño a hablarme de la escena y yo me puse como una fiera, porque ahí este músculo me sirve pa’ algo. Le dije: ‘Sí, sí señor, puede hablarme de eso en la cocina’, me puse nerviosa, me azaré y afortunadamente soy alta… me salí, me salí”, enfatizó sobre lo ocurrido.

Viña también indicó que a pesar de que no se sobrepasó con ella en ese momento, sí sintió una energía pesada de parte de este hombre, a quien ella nunca volvió a ver en su vida, y de quien no se acuerda, pues borró ese recuerdo de su cabeza.

“Yo no me sé la cara del hombre, ¿lo puedes creer? No sé cómo se llama el señor, no tengo registro fotográfico en mi memoria”, agregó la actriz, puntualizando en que no iba a permitir que le pasara nada luego de vivir tantas cosas sola en Europa y otros países.