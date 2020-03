Violeta Bergonzi confiesa lo difícil que la ha pasado en la cuarentena

Violeta Bergonzi, una de las presentadoras de ‘La Movida’, ha llamado la atención de sus fieles seguidores en redes sociales durante estos días de aislamiento por las diferentes actividades que realiza estando en casa. Además de motivar a los internautas para que se queden en casa, la modelo ha publicado variedad de contenido de dinámicas sencillas y fáciles para no aburrirse.

Sin embargo, Bergonzi dejó sin palabras a varios usuarios de las plataformas digitales tras confesar lo difícil que ha sido para ella este tiempo de cuarentena por algunos problemas personales con los que lidia.

La presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía vestida con un atuendo deportivo rosa, un top blanco y su cabello recogido a los lados, donde aprovechó para enviar un sentido mensaje sobre el autocontrol y el manejo que tienen algunos para estar en casa de una forma fácil.

“Me encanta ver tantos seres de luz con todo ese autocontrol, debe ser hermoso. Por mi parte, si les digo que sufro de claustrofobia, me está costando dormir con tanto terrorismo, y si no hago ejercicio y ocupo el día con mil tareas del hogar podría perder la poca cordura que me queda”, escribió la colombiana en el pie de foto del post que ya suma más de once mil likes en la red social de fotografías.

“Si me mandan a hacer yoga, los bloqueo”, agregó la presentadora a su texto junto a un emoji de carita feliz.

Aunque no especificó por qué le molesta que le sugieran realizar esta práctica, la celebridad recibió diferentes comentarios de aliento y apoyo de algunos internautas, quienes entendieron por completo esta situación personal que atraviesa.

No obstante, a pesar de que Violeta reveló este difícil detalle de su vida que no la deja estar tranquila del todo en el aislamiento, se le ha visto bastante activa en redes donde comparte videos de Tik Tok bailando o realizando alguna mímica.

De igual forma, días atrás, la presentadora del programa de entretenimiento publicó algunas historias donde contó que haría karaoke en compañía de su mamá.